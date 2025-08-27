Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с MP3 и Bluetooth

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
На лицевой стороне аналоговая шкала для поиска радиостанций в диапазонах AM, FM и SW. Традиционный поворотный регулятор с двумя уровнями на лицевой стороне. В крайнем положении он выключает питание, регулирует громкость, а также искать радиостанции.
Остальную часть площади лицевой стороны занимает металлическая решетка с логотипом бренда, за которой находится динамик диаметром 76 мм с мощностью 3 Вт.
Сверху механические кнопки, используемые для смены режимов работы, постановки на паузу и переключения треков. Слот для карты памяти формата microSD и USB под внешний накопитель в виде флешки.
Справа переключатель частотного диапазона, отдельный для управления подсветкой. USB-C для подачи питания и зарядки с индикатором. Аудиоразъем для подключения наушников.
На левой стороне у SVEN SRP-155 со светодиодной подсветкой, используемая в качестве фонарика. Подойдет для создания фонового освещения в вечернее время в дачном домике или палатке.
На обратной стороне вентиляционная решетка, наклейка с техническими данными. Отсек для установки батареек типа D/UM-1.
Есть встроенный плеер, считывающий аудиофайлы с карты памяти или флешки. Считывает их последовательно, распознает популярные форматы. Также к источнику сигнала можно подключиться по Bluetooth. Хороший и актуальный выбор интерфейсов.
Громкости достаточно для небольшой комнаты. На высоком уровне громкости не «хрипит». Звучание ровное с заметным акцентированием средних частот, басов нет. Встроенного аккумулятора с емкостью 1200 мАч хватает на день эксплуатации в режиме прослушивания радиостанций.