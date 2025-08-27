Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с MP3 и Bluetooth

Классические радиоприемники сейчас редко встречаются в квартирах, на их место пришли стриминговые сервисы, накопители, вмещающие огромные библиотеки любимых исполнителей и жанров. Но обычные радиостанции тоже в определенных сценариях могут быть интересны, а в изучаемом сегодня SVEN SRP-155 поддерживаются разные интерфейсы, а сам он выполнен в классическом формате.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Компактный корпус в котором уделили внимание удобству переноски. На корпусе зафиксирован наплечный ремень. Актуально с учетом того что предполагается возможность эксплуатации в тех же сценариях, что и портативная колонка.

На лицевой стороне аналоговая шкала для поиска радиостанций в диапазонах AM, FM и SW. Традиционный поворотный регулятор с двумя уровнями на лицевой стороне. В крайнем положении он выключает питание, регулирует громкость, а также искать радиостанции.

Остальную часть площади лицевой стороны занимает металлическая решетка с логотипом бренда, за которой находится динамик диаметром 76 мм с мощностью 3 Вт.

Сверху механические кнопки, используемые для смены режимов работы, постановки на паузу и переключения треков. Слот для карты памяти формата microSD и USB под внешний накопитель в виде флешки.

Справа переключатель частотного диапазона, отдельный для управления подсветкой. USB-C для подачи питания и зарядки с индикатором. Аудиоразъем для подключения наушников.

На левой стороне у SVEN SRP-155 со светодиодной подсветкой, используемая в качестве фонарика. Подойдет для создания фонового освещения в вечернее время в дачном домике или палатке.

Тесты

На обратной стороне вентиляционная решетка, наклейка с техническими данными. Отсек для установки батареек типа D/UM-1.В радиоприемнике нет памяти для хранения радиостанций, поиск радиостанции проходит ручным поворотом регулятора. Для лучшего качества приема нужно выдвинуть и раскрыть телескопическую антенну. Мы брали радиоприемник на дачу загород, проблем с качеством приема обнаружено не было.

Есть встроенный плеер, считывающий аудиофайлы с карты памяти или флешки. Считывает их последовательно, распознает популярные форматы. Также к источнику сигнала можно подключиться по Bluetooth. Хороший и актуальный выбор интерфейсов.

Громкости достаточно для небольшой комнаты. На высоком уровне громкости не «хрипит». Звучание ровное с заметным акцентированием средних частот, басов нет. Встроенного аккумулятора с емкостью 1200 мАч хватает на день эксплуатации в режиме прослушивания радиостанций.

Итоги

SVEN SRP-155 – недорогой портативный радиоприемник с поддержкой MP3 и Bluetooth. Встроенный аккумулятор и возможность поставить съемные батарейки, три диапазона для радиостанций, встроенный фонарь, аккуратное внешнее исполнение, наплечный ремень.