Представлена sTRX4-плата ASRock Rack TRX40D8-2N2T

Компания ASRock Rack пополнила ассортимент материнских плат моделью TRX40D8-2N2T, которая создана для рабочих станций и серверов начального уровня на платформе AMD. Новинка характеризуется типоразмером ATX, габаритами 305:244 мм, набором логики AMD TRX40 и поддержкой процессоров Ryzen Threadripper в исполнении sTRX4, восемью слотами для оперативной памяти DDR4-3200/2933/2667/2400/2133 до 256 ГБ, портами SATA 3.0, двумя коннекторами М.2 для твердотельных модулей формата 22110/2280/2260/2242, тремя слотами PCIe 4.0 x16, разъёмом PCIe 4.0 x8 для дополнительной карты расширения, сетевым контроллером Intel X710-AT2 с двумя портами 10 GbE, двумя сетевыми портами 2.5 GbE на базе адаптера Intel i225, сетевым портом управления, гнёздами для сетевых кабелей, двумя портами USB 3.1 Gen1, по одному USB 3.1 Gen2 Type-A и USB 3.1 Gen2 Type-С.