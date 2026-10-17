Представлена серебристая версия объектива Viltrox 26mm F/2.8 EVO

Компания Viltrox объявила о выпуске двух новых расцветок для популярного объектива Viltrox 26mm F/2.8 EVO. Теперь аппарат будет доступен для полнокадровых камер с байонетом Sony E в сером и серебристом цветовых вариантах. Новые исполнения для камер с креплением Nikon Z будут выпущены позднее. Отметим, что серебристая версия получила более светлый оттенок в сравнении с верхней панелью компактной камеры Sony A7C II, на которую в большую степень этот объектив рассчитан. А вот серая расцветка выполнена в том же тоне. Сам объектив характеризуется диафрагмой в диапазоне от F/2.8 до F/16, системой автофокусировки на базе STM-привода, минимальным расстоянием для фокусировки 20 см, многослойным HD нанопокрытием, кольцами фокусировки и диафрагмы, магнитной передней крышкой объектива и резьбой для светофильтра 43 мм.