Представлена система жидкостного охлаждения Ocypus Sigma PRO

Помпа выполнена в эффектном "парящем" дизайне с изящной серебристой окантовкой, что придает компьютеру современный и стильный вид. RGB-кольцо с поддержкой ARGB-настройки, интегрированное по бокам, позволяет выбирать собственные эффекты подсветки или синхронизировать её с остальной системой для создания единого визуального образа.
Установка кулера благодаря магнитному креплению занимает всего несколько минут, а положение дисплея легко регулируется. Sigma PRO разработана для максимальной производительности. Керамический подшипник помпы, микроканалы толщиной всего 0,1 мм и крупное медное основание площадью 3700 мм² обеспечивают эффективное рассеивание тепла. В комплект входят высококачественные PWM-вентиляторы на гидродинамических подшипниках, гарантирующие стабильность, долговечность и мощный воздушный поток даже при высоких нагрузках.