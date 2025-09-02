Представлена система жидкостного охлаждения Ocypus Sigma PRO

Ocypus представляет новейшую серию жидкостных систем охлаждения – Sigma PRO, флагманскую линейку кулеров, объединяющую высочайшую производительность и лаконичный дизайн. Ключевыми особенностями являются массивная медная пластина, уникальная конструкция помпы с эффектом "парения" и 3,5-дюймовый IPS-дисплей, выводящие охлаждение на новый эстетический уровень. Центральным элементом Sigma PRO является 3,5-дюймовый квадратный IPS-экран с разрешением 640x480 и минимальной рамкой. Дисплей в режиме реального времени отображает критически важные параметры системы и предоставляет широкие возможности персонализации: пользователи могут загружать собственные изображения, видео или GIF-анимации, чтобы придать системе индивидуальность.

Помпа выполнена в эффектном "парящем" дизайне с изящной серебристой окантовкой, что придает компьютеру современный и стильный вид. RGB-кольцо с поддержкой ARGB-настройки, интегрированное по бокам, позволяет выбирать собственные эффекты подсветки или синхронизировать её с остальной системой для создания единого визуального образа.

Установка кулера благодаря магнитному креплению занимает всего несколько минут, а положение дисплея легко регулируется. Sigma PRO разработана для максимальной производительности. Керамический подшипник помпы, микроканалы толщиной всего 0,1 мм и крупное медное основание площадью 3700 мм² обеспечивают эффективное рассеивание тепла. В комплект входят высококачественные PWM-вентиляторы на гидродинамических подшипниках, гарантирующие стабильность, долговечность и мощный воздушный поток даже при высоких нагрузках.