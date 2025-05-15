Недорогое жидкостное охлаждение. Обзор и тесты Formula OASIS L240

Изучаемая сегодня система жидкостного охлаждения Formula OASIS L240 по стоимости сопоставима с башенным охлаждением. При этом дает преимущество в виде рассеиваемых до 310 Вт тепла. Поддерживает монтаж на сокеты LGA1851, AM5 и других. Из особенностей также выделяются зеркальный эффект и ARGB-подсветка.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением системы в сборе, а также здесь приведены варианты цветового оформления. Выведены данные по техническим характеристикам.

Комплект включает усиливающую пластину, тюбик с термопастой, монтажную фурнитуру для поддерживаемых сокетов, Y-разветвитель для вентиляторов, руководство по сборке.

Внешний вид

Доступна в белом и черном вариантах исполнения. Это классическая схема неразборной системы жидкостного охлаждения. Радиатор и водоблок с помпой, соединенные с помощью трубок.

Радиатор выполнен из алюминия, окрашен в черный цвет. В этой серии представлены также типоразмеры 120 мм и 360 мм. Можно подобрать под корпус и используемый в системе процессор.

Пространство между каналами заполнено гофролентой. Есть клапан сброса давления. Фитинги прямые, несъемные.

Шланги длиной 30 сантиметров. Защитная нейлоновая оплетка, устойчивы к перегибам. Фитинги у водоблока с возможность поворота относительно точки крепления.

Водоблок в форме цилиндра. На верхней части зеркальная крышка, при работе подсвечивается по периметру и акцентируется логотип бренда. Предусмотрели возможность поворота со сменой ориентирования под проведенный монтаж.

Основание у водоблока Formula OASIS L240 ровное из меди. Видны следы обработки фрезой. По периметру затянута винтами. Прижим к крышке процесса равномерен.

Комплектуется система двумя вентиляторами с гидродинамическим подшипником. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту.

Рамка квадратной формы, вентиляторы гармонично смотрятся при монтаже группой. По углам зоны с адресной подсветкой. Управление эффектом и цветом идет всеми элементами вместе с возможностью синхронизации.

Между собой вентиляторы соединяются коротким кабелем. Остальные провода с последовательным соединением в общую группу. Аккуратный монтаж в корпусе не будет затруднителен.

Сборка

Поддерживаются сокеты Intel 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 и AMD: AM3, AM4, AM5, Threadripper, RT4. Все для проведения монтажа идет в комплекте, в инструкции подробно описаны все шаги. Мы установили на плату с сокетом AMD AM5. В штатную усиливающую пластину фиксируются опорные планки.

Наносим термопасту на крышку процессора. Комплектного тюбика хватит на несколько сеансов монтажа.

Прижимаем при помощи накатанных винтов водоблок к опорным планкам. Далее на стенке корпуса фиксируется радиатор с предустановленными вентиляторами.

Тесты

Останется подключить кабели к материнской плате и аккуратно их уложить внутри.Formula OASIS L240 тестировалась с процессором AMD Ryzen 7 9700X в закрытом корпусе на максимальной частоте.

Замер уровня шума на 1400 оборотах на расстоянии 20 сантиметров.

А также на максимальных 2000 оборотах.

Итоги

Formula OASIS L240 – недорогая система жидкостного охлаждения с поддержкой актуальных платформ AMD и Intel. Адресная подсветка, высокий ресурс службы в 40 тысяч часов, термопаста в комплекте и простой монтаж, модульное подключение вентиляторов между собой.