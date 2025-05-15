Недорогое жидкостное охлаждение. Обзор и тесты Formula OASIS L240

Комплект включает усиливающую пластину, тюбик с термопастой, монтажную фурнитуру для поддерживаемых сокетов, Y-разветвитель для вентиляторов, руководство по сборке.
Радиатор выполнен из алюминия, окрашен в черный цвет. В этой серии представлены также типоразмеры 120 мм и 360 мм. Можно подобрать под корпус и используемый в системе процессор.
Пространство между каналами заполнено гофролентой. Есть клапан сброса давления. Фитинги прямые, несъемные.
Шланги длиной 30 сантиметров. Защитная нейлоновая оплетка, устойчивы к перегибам. Фитинги у водоблока с возможность поворота относительно точки крепления.
Водоблок в форме цилиндра. На верхней части зеркальная крышка, при работе подсвечивается по периметру и акцентируется логотип бренда. Предусмотрели возможность поворота со сменой ориентирования под проведенный монтаж.
Основание у водоблока Formula OASIS L240 ровное из меди. Видны следы обработки фрезой. По периметру затянута винтами. Прижим к крышке процесса равномерен.
Комплектуется система двумя вентиляторами с гидродинамическим подшипником. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту.
Рамка квадратной формы, вентиляторы гармонично смотрятся при монтаже группой. По углам зоны с адресной подсветкой. Управление эффектом и цветом идет всеми элементами вместе с возможностью синхронизации.
Между собой вентиляторы соединяются коротким кабелем. Остальные провода с последовательным соединением в общую группу. Аккуратный монтаж в корпусе не будет затруднителен.
Наносим термопасту на крышку процессора. Комплектного тюбика хватит на несколько сеансов монтажа.
Прижимаем при помощи накатанных винтов водоблок к опорным планкам. Далее на стенке корпуса фиксируется радиатор с предустановленными вентиляторами.
Останется подключить кабели к материнской плате и аккуратно их уложить внутри.
Замер уровня шума на 1400 оборотах на расстоянии 20 сантиметров.
А также на максимальных 2000 оборотах.