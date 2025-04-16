Ocypus Iota A40 обзор и тесты. Доступный кулер с мониторингом температуры

Окрашен не только радиатор, но и тепловые трубки, скобы вентилятора и крышка. За счет этого выглядит как монолитная конструкция.
Высота системы в сборе составляет 157 мм, ширина с установленным вентилятором 70.5 мм. Односекционная башня с четырьмя медными тепловыми трубками. Если посмотреть на систему в профиль, можно заметить, что радиатор смещен относительно центра. За счет этого, при установке вентилятора не будет перекрывать ближайший слот оперативной памяти, обеспечивая совместимость с высокими планками.
Одна сторона ровная, а вторая с волнообразными вырезами, образующими рисунок шахматной доски. Так снижается сопротивление воздуху и уменьшается шум.
Контактная площадка выполнена по технологии прямого контакта. Основание отполирована, видны следы фрезы.
На верхней грани у Ocypus Iota A40 перфорированная пластиковая крышка. В ее центральной части цифровой дисплей, отображающий температуру процессора или видеокарты.
Для вывода информации необходимо подключить USB 2.0 кабель к материнской плате. Также потребуется установка компактной утилиты.
Комплектуется система 120 мм вентилятором Ocypus Iota F12. Скорость вращения его регулируется в диапазоне до 2000 оборотов в минуту.
Сборка Поддерживаются сокеты AM4, LGA 1151v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1700, LGA 1156, AM5, LGA 1851. Все необходимо для проведения монтажа идет в комплекте. Монтаж велся на платформу с AM5. Первым шагом в монтажную пластину материнской платы устанавливаются опорные винты.
На них опорные пластины с помощью накатанных гаек.
Наносим комплектную термопасту на крышку процессора.
Сняв вентилятор равномерно прижимаем радиатор.
Финальным шагом закрепляем вентилятор и подключаем два кабеля, один, отвечающий за питание вентилятора, а второй за мониторинг.
Замер уровня шума на 1500 оборотах.
Замер уровня шума на 2000 оборотах.