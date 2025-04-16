Ocypus Iota A40 обзор и тесты. Доступный кулер с мониторингом температуры

Башенный кулер Ocypus Iota A40 относится к доступному ценовому сегменту, но при этом у нее высокая производительность, позволяющая рассеивать до 220 Вт. Подойдет для игровых сборок и рабочих станций, поддерживает все актуальные сокеты от AMD и Intel. Сопровождается 3-летней гарантией.

Ocypus Iota A40 обзор и тесты

Комплектация

Коробка из плотного картона, на ее лицевой стороне приведено изображение в сборе, а сбоку пример работы цифрового дисплея на его крышке. Комплект включает силовую пластину, наклейку с логотипом бренда, тюбик с термопастой, монтажный набор для поддерживаемых сокетов.

Ocypus Iota A40 комплектация

Внешний вид

У системы сдержанный внешний вид, гармонирующий с материнскими платами и компонентами разных ценовых сегментов. В оформлении преобладает черный цвет.

Ocypus Iota A40 внешний вид

Окрашен не только радиатор, но и тепловые трубки, скобы вентилятора и крышка. За счет этого выглядит как монолитная конструкция.

Ocypus Iota A40 внешний вид

Высота системы в сборе составляет 157 мм, ширина с установленным вентилятором 70.5 мм. Односекционная башня с четырьмя медными тепловыми трубками. Если посмотреть на систему в профиль, можно заметить, что радиатор смещен относительно центра. За счет этого, при установке вентилятора не будет перекрывать ближайший слот оперативной памяти, обеспечивая совместимость с высокими планками.

Ocypus Iota A40 внешний вид

Одна сторона ровная, а вторая с волнообразными вырезами, образующими рисунок шахматной доски. Так снижается сопротивление воздуху и уменьшается шум.

Ocypus Iota A40 внешний вид

Контактная площадка выполнена по технологии прямого контакта. Основание отполирована, видны следы фрезы.

Ocypus Iota A40 внешний вид

На верхней грани у Ocypus Iota A40 перфорированная пластиковая крышка. В ее центральной части цифровой дисплей, отображающий температуру процессора или видеокарты.

Ocypus Iota A40 внешний вид

Для вывода информации необходимо подключить USB 2.0 кабель к материнской плате. Также потребуется установка компактной утилиты.

Ocypus Iota A40 внешний вид

Комплектуется система 120 мм вентилятором Ocypus Iota F12. Скорость вращения его регулируется в диапазоне до 2000 оборотов в минуту.

Ocypus Iota A40 внешний вид

Сборка Поддерживаются сокеты AM4, LGA 1151v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1700, LGA 1156, AM5, LGA 1851. Все необходимо для проведения монтажа идет в комплекте. Монтаж велся на платформу с AM5. Первым шагом в монтажную пластину материнской платы устанавливаются опорные винты.

Ocypus Iota A40 сборка

На них опорные пластины с помощью накатанных гаек.

Ocypus Iota A40 сборка

Наносим комплектную термопасту на крышку процессора.

Ocypus Iota A40 сборка

Сняв вентилятор равномерно прижимаем радиатор.

Ocypus Iota A40 сборка

Финальным шагом закрепляем вентилятор и подключаем два кабеля, один, отвечающий за питание вентилятора, а второй за мониторинг.

Ocypus Iota A40 сборка

Тесты

Тесты велись с процессором AMD Ryzen 7 9700X. На максимальной нагрузке получены хорошие результаты.

Ocypus Iota A40 тесты

Замер уровня шума на 1500 оборотах.

Ocypus Iota A40 тесты

Замер уровня шума на 2000 оборотах.

Ocypus Iota A40 тесты

Итоги

Ocypus Iota A40 – доступный башенный кулер с хорошей эффективностью отвода тепла, простой сборкой, широкой поддержкой сокетов AMD и Intel, строгим внешним исполнением, визуальным мониторингом рабочей температуры через цифровой дисплей на крышке, 3 года гарантии.
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