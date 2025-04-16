Ocypus Iota A40 обзор и тесты. Доступный кулер с мониторингом температуры

Башенный кулер Ocypus Iota A40 относится к доступному ценовому сегменту, но при этом у нее высокая производительность, позволяющая рассеивать до 220 Вт. Подойдет для игровых сборок и рабочих станций, поддерживает все актуальные сокеты от AMD и Intel. Сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация

Коробка из плотного картона, на ее лицевой стороне приведено изображение в сборе, а сбоку пример работы цифрового дисплея на его крышке. Комплект включает силовую пластину, наклейку с логотипом бренда, тюбик с термопастой, монтажный набор для поддерживаемых сокетов.

Внешний вид

У системы сдержанный внешний вид, гармонирующий с материнскими платами и компонентами разных ценовых сегментов. В оформлении преобладает черный цвет.

Окрашен не только радиатор, но и тепловые трубки, скобы вентилятора и крышка. За счет этого выглядит как монолитная конструкция.

Высота системы в сборе составляет 157 мм, ширина с установленным вентилятором 70.5 мм. Односекционная башня с четырьмя медными тепловыми трубками. Если посмотреть на систему в профиль, можно заметить, что радиатор смещен относительно центра. За счет этого, при установке вентилятора не будет перекрывать ближайший слот оперативной памяти, обеспечивая совместимость с высокими планками.

Одна сторона ровная, а вторая с волнообразными вырезами, образующими рисунок шахматной доски. Так снижается сопротивление воздуху и уменьшается шум.

Контактная площадка выполнена по технологии прямого контакта. Основание отполирована, видны следы фрезы.

На верхней грани у Ocypus Iota A40 перфорированная пластиковая крышка. В ее центральной части цифровой дисплей, отображающий температуру процессора или видеокарты.

Для вывода информации необходимо подключить USB 2.0 кабель к материнской плате. Также потребуется установка компактной утилиты.

Комплектуется система 120 мм вентилятором Ocypus Iota F12. Скорость вращения его регулируется в диапазоне до 2000 оборотов в минуту.

Сборка Поддерживаются сокеты AM4, LGA 1151v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1700, LGA 1156, AM5, LGA 1851. Все необходимо для проведения монтажа идет в комплекте. Монтаж велся на платформу с AM5. Первым шагом в монтажную пластину материнской платы устанавливаются опорные винты.

На них опорные пластины с помощью накатанных гаек.

Наносим комплектную термопасту на крышку процессора.

Сняв вентилятор равномерно прижимаем радиатор.

Финальным шагом закрепляем вентилятор и подключаем два кабеля, один, отвечающий за питание вентилятора, а второй за мониторинг.

Тесты

Тесты велись с процессором AMD Ryzen 7 9700X. На максимальной нагрузке получены хорошие результаты.

Замер уровня шума на 1500 оборотах.

Замер уровня шума на 2000 оборотах.

Итоги

Ocypus Iota A40 – доступный башенный кулер с хорошей эффективностью отвода тепла, простой сборкой, широкой поддержкой сокетов AMD и Intel, строгим внешним исполнением, визуальным мониторингом рабочей температуры через цифровой дисплей на крышке, 3 года гарантии.