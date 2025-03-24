Доступное жидкостное охлаждение для Intel и AMD. Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Недавно мы говорили о расширении модельного ряда Bloody c выпуском компонентов для сборки ПК, уже доступен тест блока питания , а сейчас поговорим о решении актуального вопроса – отвода тепла от процессора. Изучаемая сегодня Bloody BD-LC360ARGB1 использует радиатор типоразмера 360 мм с тремя вентиляторами с ARGB-подсветкой, трехслойные трубки, а также помпу с высокой произвдительностью. Согласно характеристикам поддерживает все актуальные платформы и может рассеивать до 300 Вт тепла.

Комплектация

Поставляется в коробке, на обратной стороне которой приведена подробная таблица по характеристикам. Комплект включает монтажный набор на AMD и Intel, переходник для подключения подсветки от блока питания, тюбик с термопастой, руководство по установке.

Внешний вид

Выполнена в традиционной схеме неразборной системы жидкостного охлаждения. Водоблок с радиатором соединен при помощи пары трехслойных трубок длиной 40 сантиметров. Этого достаточно для проведения монтажа в корпусах с разным типоразмером.

Трубки устойчивы к перегибам. Есть защитная нейлоновая оплетка. Используются фитинги с опрессовкой. На радиаторе под 90 градусов с жестким соединением, на помпе поворотные.

На радиаторе рядом с фитингами клан сброса давления. Через него же в дальнейшем можно будет долить жидкость в контур, хотя подобные системы не требуют для работы этого от пользователя.

Алюминиевый радиатор толщиной 27 мм. В пространство между 16 каналами уложен гофролента. Окрашен в черный цвет.

Водоблок Bloody BD-LC360ARGB1 совмещен с помпой, форма цилиндрическая. Крышка зеркальная, под ней скрывается подсвечиваемый логотип бренда. За счет зеркало создается эффект глубины.

Основание медное. Поверхность ровная, прижим равномерный по всей площади процессора. Отполирована, видны следы фрезы.

Укомплектвана система тремя вентиляторами BD-LC360ARGB1. Скорость вращения д 1800 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник.

От каждого вентилятора отходит два кабеля. Один с 4-пиновым PWM и второй ARGB. Соединить можно последовательно к одному разъему на материнской плате. Также производитель предусмотрел переходник с SATA на ARGB.

Сборка

Bloody BD-LC360ARGB1 поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel включая AM5 и LGA-1851. Монтаж проводился на плату с сокетом LGA-1700. Первым шагом установили усиливающую пластину.

На теплораспредительную крышку процессора наносится термопаста. С внутренней стороны к помпе прижимаются опорные пластины с подпружиненными винтами.

Прижимаются равномерно по периметру. Далее радиатор с установленными вентиляторами фиксируется на стенке корпуса.

Тест

Финальном шагом укладываем лишнюю длину кабелей и система готова к запуску.Тест велся с процессором Intel Core i5-14600KF, разогнанным до частоты 5500 МГц. Система хорошо справлялась с отводом тепла при продолжительной нагрузке.

Итоги

Bloody BD-LC360ARGB1 – доступная система жидкостного охлаждения с высокой производительностью и умеренным уровнем шума, поддерживающая все актуальные платформы. Простой монтаж, термопаста в комплекте, трубки с нейлоновой защитой, подсветка с синхронизацией, высокий ресурс службы.