Доступное жидкостное охлаждение для Intel и AMD. Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Поставляется в коробке, на обратной стороне которой приведена подробная таблица по характеристикам. Комплект включает монтажный набор на AMD и Intel, переходник для подключения подсветки от блока питания, тюбик с термопастой, руководство по установке.
Трубки устойчивы к перегибам. Есть защитная нейлоновая оплетка. Используются фитинги с опрессовкой. На радиаторе под 90 градусов с жестким соединением, на помпе поворотные.
На радиаторе рядом с фитингами клан сброса давления. Через него же в дальнейшем можно будет долить жидкость в контур, хотя подобные системы не требуют для работы этого от пользователя.
Алюминиевый радиатор толщиной 27 мм. В пространство между 16 каналами уложен гофролента. Окрашен в черный цвет.
Водоблок Bloody BD-LC360ARGB1 совмещен с помпой, форма цилиндрическая. Крышка зеркальная, под ней скрывается подсвечиваемый логотип бренда. За счет зеркало создается эффект глубины.
Основание медное. Поверхность ровная, прижим равномерный по всей площади процессора. Отполирована, видны следы фрезы.
Укомплектвана система тремя вентиляторами BD-LC360ARGB1. Скорость вращения д 1800 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник.
От каждого вентилятора отходит два кабеля. Один с 4-пиновым PWM и второй ARGB. Соединить можно последовательно к одному разъему на материнской плате. Также производитель предусмотрел переходник с SATA на ARGB.
На теплораспредительную крышку процессора наносится термопаста. С внутренней стороны к помпе прижимаются опорные пластины с подпружиненными винтами.
Прижимаются равномерно по периметру. Далее радиатор с установленными вентиляторами фиксируется на стенке корпуса.
Финальном шагом укладываем лишнюю длину кабелей и система готова к запуску.