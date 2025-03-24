Доступное жидкостное охлаждение для Intel и AMD. Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Недавно мы говорили о расширении модельного ряда Bloody c выпуском компонентов для сборки ПК, уже доступен тест блока питания, а сейчас поговорим о решении актуального вопроса – отвода тепла от процессора. Изучаемая сегодня Bloody BD-LC360ARGB1 использует радиатор типоразмера 360 мм с тремя вентиляторами с ARGB-подсветкой, трехслойные трубки, а также помпу с высокой произвдительностью. Согласно характеристикам поддерживает все актуальные платформы и может рассеивать до 300 Вт тепла.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Комплектация

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Поставляется в коробке, на обратной стороне которой приведена подробная таблица по характеристикам. Комплект включает монтажный набор на AMD и Intel, переходник для подключения подсветки от блока питания, тюбик с термопастой, руководство по установке.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Внешний вид

Выполнена в традиционной схеме неразборной системы жидкостного охлаждения. Водоблок с радиатором соединен при помощи пары трехслойных трубок длиной 40 сантиметров. Этого достаточно для проведения монтажа в корпусах с разным типоразмером.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Трубки устойчивы к перегибам. Есть защитная нейлоновая оплетка. Используются фитинги с опрессовкой. На радиаторе под 90 градусов с жестким соединением, на помпе поворотные.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

На радиаторе рядом с фитингами клан сброса давления. Через него же в дальнейшем можно будет долить жидкость в контур, хотя подобные системы не требуют для работы этого от пользователя.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Алюминиевый радиатор толщиной 27 мм. В пространство между 16 каналами уложен гофролента. Окрашен в черный цвет.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Водоблок Bloody BD-LC360ARGB1 совмещен с помпой, форма цилиндрическая. Крышка зеркальная, под ней скрывается подсвечиваемый логотип бренда. За счет зеркало создается эффект глубины.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Основание медное. Поверхность ровная, прижим равномерный по всей площади процессора. Отполирована, видны следы фрезы.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Укомплектвана система тремя вентиляторами BD-LC360ARGB1. Скорость вращения д 1800 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

От каждого вентилятора отходит два кабеля. Один с 4-пиновым PWM и второй ARGB. Соединить можно последовательно к одному разъему на материнской плате. Также производитель предусмотрел переходник с SATA на ARGB.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Сборка

Bloody BD-LC360ARGB1 поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel включая AM5 и LGA-1851. Монтаж проводился на плату с сокетом LGA-1700. Первым шагом установили усиливающую пластину.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

На теплораспредительную крышку процессора наносится термопаста. С внутренней стороны к помпе прижимаются опорные пластины с подпружиненными винтами.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Прижимаются равномерно по периметру. Далее радиатор с установленными вентиляторами фиксируется на стенке корпуса.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Финальном шагом укладываем лишнюю длину кабелей и система готова к запуску.

Тест

Тест велся с процессором Intel Core i5-14600KF, разогнанным до частоты 5500 МГц. Система хорошо справлялась с отводом тепла при продолжительной нагрузке.

Обзор и тесты Bloody BD-LC360ARGB1

Итоги

Bloody BD-LC360ARGB1 – доступная система жидкостного охлаждения с высокой производительностью и умеренным уровнем шума, поддерживающая все актуальные платформы. Простой монтаж, термопаста в комплекте, трубки с нейлоновой защитой, подсветка с синхронизацией, высокий ресурс службы.
Доступное жидкостное охлаждение для Intel и AMD. Обзор и тес…
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