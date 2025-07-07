Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты доступного охлаждения

На прошлой неделе мы затронули тему организации отвода тепла от процессоров в сборках начального и среднего уровня, там где жидкостные системы или суперкулер будут излишни. Сегодня в центре внимания такая система - Formula Ice Boid 4PSD12, при среднем ценнике ниже 1500 рублей позволяет отводить до 200 Вт тепла и поддерживает монтаж на сокеты AM5 и LGA1851.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Комплектация

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Компактная коробка с изображением логотипа бренда Formula V Line и данными по характеристикам системы. Комплект включает монтажные пластины на разные типы сокетов, распределенные по отдельным пакетикам и подписанные, термопасту, пластиковую усиливающую пластину и руководство пользователя.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Внешний вид

Высота системы в сборе составляет 157 мм. Подойдет в корпуса разного типоразмера, включая шасси для небольших домашних рабочих ПК.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

У системы строгое внешнее исполнение в черном цвете. При этом покрашены все элементы, экономить не стали, за счет этого смотрится сдержаннее и как цельный элемент конструкции.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

На верхней стороне пластиковая накладка. По центру хромированный логотип бренда, подсветки у этой системы нет.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Собран радиатор из тридцати семи алюминиевых пластин с межреберным расстоянием 2,4 мм. Четыре медные трубки диаметром диаметром 6 мм.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

С одной из сторон пластины с вырезами, создающими вместе бороздки, снижающие сопротивление воздуху и уменьшающие шум во время работы. На боковых сторонах углубления, используемые под скобы, удерживающие вентилятор.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Formula Ice Boid 4PSD12 комплектуется вентилятором 120 мм со скоростью вращения от 400 до 2200 оборотов в минуту с гидродинамическим подшипником. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым PWM.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Основание ровное, прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Термопаста распределяется равномерно. Есть дополнительное оребрение на основании.

Сборка

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Система поддерживает монтаж на сокеты AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700, LGA1851. Для начала на основании фиксируются соответствующие сокету опорные скобы.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

В зависимости от платформы ставится усиливающая пластина. Наносим из комплектного пакетика термопасту и распределяем ее по крышке процессора.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Равномерно прижимаем при помощи отвертки четыре подпружиненных винта по периметру.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Устанавливаем и подключаем вентилятор. Можно дополнить систему вторым вентилятором, но скобы для него приобретать также нужно будет отдельно.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Проблем с совместимостью с высокими планками оперативной памяти нет, слоты не перекрывает.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Тесты

Formula Ice Boid 4PSD12 тестировали с процессором Intel Core i5 13400. Проблем с отводом тепла нет, справится и с более горячими чипами.

Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты

Итоги

Formula Ice Boid 4PSD12 – недорогое башенное охлаждение с хорошей эффективностью отвода тепла, простым монтажом и термопастой в комплекте. Строгий внешний вид и небольшая высота. Хороший вариант под недорогие сборки до Intel Core i5 и AMD Ryzen 5 включительно.
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