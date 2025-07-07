Formula Ice Boid 4PSD12 обзор и тесты доступного охлаждения

На прошлой неделе мы затронули тему организации отвода тепла от процессоров в сборках начального и среднего уровня, там где жидкостные системы или суперкулер будут излишни. Сегодня в центре внимания такая система - Formula Ice Boid 4PSD12, при среднем ценнике ниже 1500 рублей позволяет отводить до 200 Вт тепла и поддерживает монтаж на сокеты AM5 и LGA1851.

Комплектация

Компактная коробка с изображением логотипа бренда Formula V Line и данными по характеристикам системы. Комплект включает монтажные пластины на разные типы сокетов, распределенные по отдельным пакетикам и подписанные, термопасту, пластиковую усиливающую пластину и руководство пользователя.

Внешний вид

Высота системы в сборе составляет 157 мм. Подойдет в корпуса разного типоразмера, включая шасси для небольших домашних рабочих ПК.

У системы строгое внешнее исполнение в черном цвете. При этом покрашены все элементы, экономить не стали, за счет этого смотрится сдержаннее и как цельный элемент конструкции.

На верхней стороне пластиковая накладка. По центру хромированный логотип бренда, подсветки у этой системы нет.

Собран радиатор из тридцати семи алюминиевых пластин с межреберным расстоянием 2,4 мм. Четыре медные трубки диаметром диаметром 6 мм.

С одной из сторон пластины с вырезами, создающими вместе бороздки, снижающие сопротивление воздуху и уменьшающие шум во время работы. На боковых сторонах углубления, используемые под скобы, удерживающие вентилятор.

Formula Ice Boid 4PSD12 комплектуется вентилятором 120 мм со скоростью вращения от 400 до 2200 оборотов в минуту с гидродинамическим подшипником. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым PWM.

Сборка

Основание ровное, прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Термопаста распределяется равномерно. Есть дополнительное оребрение на основании.

Система поддерживает монтаж на сокеты AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700, LGA1851. Для начала на основании фиксируются соответствующие сокету опорные скобы.

В зависимости от платформы ставится усиливающая пластина. Наносим из комплектного пакетика термопасту и распределяем ее по крышке процессора.

Равномерно прижимаем при помощи отвертки четыре подпружиненных винта по периметру.

Устанавливаем и подключаем вентилятор. Можно дополнить систему вторым вентилятором, но скобы для него приобретать также нужно будет отдельно.

Проблем с совместимостью с высокими планками оперативной памяти нет, слоты не перекрывает.

Тесты

Formula Ice Boid 4PSD12 тестировали с процессором Intel Core i5 13400. Проблем с отводом тепла нет, справится и с более горячими чипами.

Итоги

Formula Ice Boid 4PSD12 – недорогое башенное охлаждение с хорошей эффективностью отвода тепла, простым монтажом и термопастой в комплекте. Строгий внешний вид и небольшая высота. Хороший вариант под недорогие сборки до Intel Core i5 и AMD Ryzen 5 включительно.