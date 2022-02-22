Представлена системная плата ASUS Pro H610T D4-CSM

Компания ASUS представила материнскую плату Pro H610T D4-CSM типоразмера Thin mini-ITX, которая предназначена для чипов Intel Core, Pentium Gold и Celeron в исполнении LGA1700. Новинка характеризуется набором системной Intel H610, двумя слотами SO-DIMM DDR4 суммарным объемом до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4-3200, слотом M.2 с интерфейсами PCIe 4.0 и SATA 6 Гбит/с, двумя портами SATA 6 Гбит/с, портом Gigabit Ethernet, двумя разъемами USB 3.1 Gen 2, двумя USB 3.1 Gen 1 и семью USB 2.0, а также интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и LVDS. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.