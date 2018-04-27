Представлена системная плата Biostar A320MH

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат типоразмера mATX моделью A320MH, построенной на чипсете AMD A320 и рассчитанной на процессоры AMD в исполнении AM4 с TDP до 95 Вт. Новинку оснастили двумя слотами для модулей оперативной памяти DIMM DDR4 суммарным объемом до 32 ГБ, работающей на частотах до 2933 МГц, слотом расширения PCIe 3.0 x16, функционирующем в режиме x16 при наличии процессора AMD Ryzen, слотом PCIe 3.0 x1, четырьмя портами SATA 6 Гбит/с, четырьмя портами USB 3.0 и восемью USB 2.0, портом Gigabit Ethernet, восьмиканальным звуковым кодеком Realtek ALC887, а также видеовыходами HDMI и VGA (D-Sub).