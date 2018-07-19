Представлена системная плата Biostar H310MHC

Компания Biostar подготовила к выходу системную плату H310MHC типоразмера microATX, основанную на наборе системной логики Intel H310 и ориентированной на компьютеры начального уровня. Новинка характеризуется поддержкой процессоров Intel Core восьмого поколения с TDP до 95 Вт, наличием двух слотов для модулей оперативной памяти до DDR4-2666 (до 32 ГБ), одним слотом PCIe 3.0 x16, двумя слотами PCIе 2.0 x1, четырьмя портами SATA 6 Гбит/с, четырьмя портами USB 3.1 Gen1, портом Gigabit Ethernet, видеовыходами HDMI и VGA, а также восьмиканальным звуковым кодеком Realtek ALC887.