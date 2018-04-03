Представлена системная плата EVGA H370 Stinger

Компания EVGA пополнила ассортимент системных плат бюджетной моделью H370 Stinger, которая, по словам производителя, может стать основой для HTPC или игрового ПК. Новинка основана на наборе системной логики Intel H370 Express и поддерживает установку процессоров Intel Core i3, i5 и i7 (Coffee Lake-S) в исполнении LGA 1151. Отметим поддержку памяти DDR4-2667+, подсистему питания по девятифазной схеме, четыре порта SATA 6 Гбит/с и два слота M.2 для подключения накопителей, поддержку Intel Optane, порты USB 3.1 Gen 2 и USB 3.1 Gen 1, Wi-Fi и Bluetooth, восьмиканальную (7.1) звуковую подсистему с оптическим интерфейсом, а также видеовыходы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.