Представлена системная плата MSI MEG X399 Creation

Компания MSI представила в рамках выставки Computex 2018 материнскую плату MEG X399 Creation, предназначенную для процессоров AMD Ryzen Threadripper. Предполагается, что новинка возглавит линейку плат MSI на наборе логики X399. Судя по фото, плата имеет огромные размеры, близкие к типоразмеру E-ATX. Отметим крупные радиаторы, 19-фазную подсистему питания, три температурных датчика, возможность подключить десять вентиляторов, а также установить семь SSD формата M.2, восемь модулей оперативной памяти и четыре графических укорителя. На задней панели можно разглядеть девять портов USB, два RJ45, USB-C, аудиоразъёмы и кнопки запуска и перезагрузки. Дата выхода и цена изделия, пока не сообщаются.