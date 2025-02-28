Представлена умная колонка Xiaomi Smart Speaker Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных колонок моделью Smart Speaker Pro, которая может похвастаться 2,5-дюймовым динамиком и двумя пассивными излучателями усиления басов суммарной мощностью 12 Вт. Новинка также характеризуется корпусом с габаритами 110:110:209 мм и массой 1100 грамм, кнопками управления на верхней части колонки, светодиодной лентой, поддержкой голосового управления, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, интерфейсом USB Type-C и возможностью создания стереопары с еще одной такой же колонкой. Xiaomi Smart Speaker Pro уже доступна для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 42 доллара.