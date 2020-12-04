Представлена зеленая материнская плата ASUS Pro B550M-C/CSM

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью Pro B550M-C/CSM, которая ориентирована на создание офисных настольных ПК. Новинка типоразмера Micro-ATX характеризуется габаритами 244:244 мм, набором логики AMD B550, поддержкой чипов Ryzen 5000 в исполнении Socket AM4, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-4600(O.C)/…/2133 в четырех разъемах, по одному слоту PCIe 4.0 x16, PCIe 3.0 x4 и PCI, четырьмя портами SATA 3.0, двумя коннекторами M.2, адаптером Realtek RTL8111H, многоканальным контроллером Realtek ALC887/897, двумя интерфейсами DisplayPort и HDMI, портами USB 3.2 Gen2 (по два Type-A и Type-C), USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 2.0, гнездом для сетевого кабеля и аудиогнёздами. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.