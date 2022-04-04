Представлена звуковая панель Portronics Pure Sound 103

Portronics объявила о выпуске звуковой панели Pure Sound 103 в Индии. Он обеспечивает выходную мощность звука 100 Вт и оснащен проводным сабвуфером для театрального впечатления. Панель предназначена для обеспечения качества звука, подходящего для любых случаев. Pure Sound 103 оснащен улучшенным звуковым эквалайзером, так что вы можете настроить звук по своему вкусу. Кроме того, эта 2.1-канальная звуковая панель также включает звуковые режимы с различными предустановками.

Portronics Pure Sound 103 можно отделить от центра, чтобы разделить его на два компактных саундбара, которые можно использовать для идеального использования пространства и обеспечения захватывающего прослушивания. Яркая светодиодная панель саундбара расположена за решеткой динамика. Что касается подключения, он имеет выделенные порты для USB, оптического и AUX-подключения. Также есть слот для карт TF. Звуковую пань можно подключить по беспроводной сети к телевизорам, ноутбукам, планшетам и смартфонам с помощью технологии Bluetooth v5.0.
Представлена умная колонка Huawei Sound Joy…
Представлена умная колонка Huawei Sound JoyHuawei Sound Joy был представлен на MWC 2022 как последнее дополнение к линейке интеллектуальных динамико…
Samsung Galaxy Home Mini 2 получил сертификат Bluetooth…
Samsung Galaxy Home Mini 2 получил сертификат BluetoothВ этом месяце ходили слухи о том, что Samsung работает над новым динамиком для умного дома — Galaxy Home …
Mackie выпустил новый портативный микшер MCaster Live…
Mackie выпустил новый портативный микшер MCaster LiveMackie, ведущий производитель высококачественной профессиональной аудиопродукции, объявляет о выпуске пор…
xMEMS анонсирует Montara Pro, первый в мире микродинамик MEM…
xMEMS анонсирует Montara Pro, первый в мире микродинамик MEMКомпания xMEMS Labs представила Montara Pro, первый в мире монолитный динамик MEMS с интегрированной сист…
Беспроводной микрофон SingKe Lavalier с сертификацией Apple …
Беспроводной микрофон SingKe Lavalier с сертификацией Apple SingKe Lavalier — это небольшой беспроводной микрофон, сертифицированный Apple MFi, специально разработан…
DJI представила беспроводную радиосистему DJI Mic…
DJI представила беспроводную радиосистему DJI MicDJI только что запустила новый продукт в Китае. Это DJI Mic, беспроводная радиосистема, которая предлагае…
Speedlink выпускает акустическую систему Gravity 2.1…
Speedlink выпускает акустическую систему Gravity 2.1Speedlink объявила о запуске акустической системы Gravity. Speedlink Gravity 2.1 идеально подходит для му…
Представлена сверхтонкая звуковая панель Samsung Ultra Slim…
Представлена сверхтонкая звуковая панель Samsung Ultra SlimSamsung выпустила ультратонкую звуковую панель, представленную на выставке CES 2022. В ультратонкой звуко…
Обзор SVEN PS-48. Беспроводная карманная колонкаОбзор SVEN PS-48. Беспроводная карманная колонка
Обзор JBL Clip 4. Практичная колонка с карабином и влагозащитойОбзор JBL Clip 4. Практичная колонка с карабином и влагозащитой
Обзор Creative Pebble V3. Настольная акустика 2.0 для ноутбукаОбзор Creative Pebble V3. Настольная акустика 2.0 для ноутбука
Обзор Creative Stage V2. Лучший саундбар для телевизора до 10 тысячОбзор Creative Stage V2. Лучший саундбар для телевизора до 10 тысяч
Обзор Creative T15 Wireless. Беспроводная настольная акустика 2.0Обзор Creative T15 Wireless. Беспроводная настольная акустика 2.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor