Представлена звуковая панель Portronics Pure Sound 103

Portronics Pure Sound 103 можно отделить от центра, чтобы разделить его на два компактных саундбара, которые можно использовать для идеального использования пространства и обеспечения захватывающего прослушивания. Яркая светодиодная панель саундбара расположена за решеткой динамика. Что касается подключения, он имеет выделенные порты для USB, оптического и AUX-подключения. Также есть слот для карт TF. Звуковую пань можно подключить по беспроводной сети к телевизорам, ноутбукам, планшетам и смартфонам с помощью технологии Bluetooth v5.0.