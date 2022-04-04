Представлена звуковая панель Portronics Pure Sound 103

Portronics объявила о выпуске звуковой панели Pure Sound 103 в Индии. Он обеспечивает выходную мощность звука 100 Вт и оснащен проводным сабвуфером для театрального впечатления. Панель предназначена для обеспечения качества звука, подходящего для любых случаев. Pure Sound 103 оснащен улучшенным звуковым эквалайзером, так что вы можете настроить звук по своему вкусу. Кроме того, эта 2.1-канальная звуковая панель также включает звуковые режимы с различными предустановками.

Portronics Pure Sound 103 можно отделить от центра, чтобы разделить его на два компактных саундбара, которые можно использовать для идеального использования пространства и обеспечения захватывающего прослушивания. Яркая светодиодная панель саундбара расположена за решеткой динамика. Что касается подключения, он имеет выделенные порты для USB, оптического и AUX-подключения. Также есть слот для карт TF. Звуковую пань можно подключить по беспроводной сети к телевизорам, ноутбукам, планшетам и смартфонам с помощью технологии Bluetooth v5.0.