Представлена звуковая система Xiaomi Desktop Speaker Pro Set

Компания Xiaomi выпустила настольную звуковую систему Desktop Speaker Pro Set, которая состоит из основного саундбара и беспроводного сабвуфера. Новинка характеризуется объединенными двумя 10-Вт драйверами и двумя пассивными излучателями, установленными под углом 53 градуса вверх, сабвуфером с 96-мм длинноходным динамиком и настроенным акустическим портом для воспроизведения басов с частотой до 60 Гц, соединением через беспроводную связь 2,4 ГГц, подсветкой с 24 RGB-светодиодами в главном динамике и 5 светодиодами в сабвуфере, DSP-процессором, пятью режимами эквалайзера, металлической решёткой, соединением через USB, Bluetooth 5.3 и AUX, микрофоном с технологией эхоподавления (AEC) и 3,5-мм аудиогнездом. Основной динамик получил корпус с размерами 51,1:7,5:7,5 см и массой 960 граммов, а сабвуфер – 15:15:21,9 см и массой 1,3 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.