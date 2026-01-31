Представлена звуковая система Xiaomi Desktop Speaker Pro Set

Компания Xiaomi выпустила настольную звуковую систему Desktop Speaker Pro Set, которая состоит из основного саундбара и беспроводного сабвуфера. Новинка характеризуется объединенными двумя 10-Вт драйверами и двумя пассивными излучателями, установленными под углом 53 градуса вверх, сабвуфером с 96-мм длинноходным динамиком и настроенным акустическим портом для воспроизведения басов с частотой до 60 Гц, соединением через беспроводную связь 2,4 ГГц, подсветкой с 24 RGB-светодиодами в главном динамике и 5 светодиодами в сабвуфере, DSP-процессором, пятью режимами эквалайзера, металлической решёткой, соединением через USB, Bluetooth 5.3 и AUX, микрофоном с технологией эхоподавления (AEC) и 3,5-мм аудиогнездом. Основной динамик получил корпус с размерами 51,1:7,5:7,5 см и массой 960 граммов, а сабвуфер – 15:15:21,9 см и массой 1,3 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Ретро-колонку Edifier M330 II Bluetooth оценили в $140…
Компания Edifier пополнила ассортимент Bluetooth-колонок моделью M330 II Bluetooth, которая отличается ре…
Marshall выпустила хаб для объединения колонок…
Marshall анонсировала новый музыкальный стриминговый хаб под названием Heddon, который умеет транслироват…
Представлена беспроводная колонка Samsung Music Studio 7…
Компания Samsung объявила о выпуске беспроводных колонок Music Studio 5 и Music Studio 7, цены на которые…
Обзор Reproductor RP-300BT. Доступный виниловый проигрывател…
В рамках «Лаборатории» мы недавно изучали несколько доступных виниловых проигрывателей, являющихся входны…
LG представила ИИ-колонку Xboom Stage 501…
LG расширяет линейку устройств Xboom, созданную в сотрудничестве с Will.i.am, добавляя колонку для вечери…
Саундбар Redmi Soundbar Speaker 2 Pro оценили в 70 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент звуковых систем для телевизора моделью Redmi Soundbar Speaker 2 Pro…
Представлена звуковая система Xiaomi Desktop Speaker Pro Set…
Компания Xiaomi выпустила настольную звуковую систему Desktop Speaker Pro Set, которая состоит из основно…
Обзор Alive Audio Glam Shadow GLM-02-SH. Доступный и стильны…
Виниловые пластинки пережили эпоху разных носителей, на какое-то время переходили в сегмент премиум и цен…
Умная колонка, которая всегда с тобой. Обзор Яндекс Станция СтритУмная колонка, которая всегда с тобой. Обзор Яндекс Станция Стрит
Обзор Harper PE-188. Цифровое пианино для учебы и творчестваОбзор Harper PE-188. Цифровое пианино для учебы и творчества
Обзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным временем работыОбзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным временем работы
Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNAВиниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNA
Обзор Reproductor RP-300BT. Доступный виниловый проигрыватель с прямым приводом и AT91Обзор Reproductor RP-300BT. Доступный виниловый проигрыватель с прямым приводом и AT91
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor