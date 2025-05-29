ОКЛИК OK-605A обзор. Домашние мониторные колонки…

Изучаемая сегодня стереосистема ОКЛИК OK-605A при ориентировании на домашнюю эксплуатацию может похвастать высокой мощностью в 60 Вт, а также поддержку разных интерфейсов, включая беспроводное соединение и встроенный MP3-плеер, считывающий музыкальные файлы с флешки. Доступна акустика в двух версиях цветового исполнения.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением системы и данными по характеристикам. Внутри надежно запакованы и защищены. Комплект включает защитные экраны, аудиокабель, адаптер питания, пульт ДУ, соединительный кабель между колонками, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнены в виде мониторных колонок. Выдержанный стиль с заделом на премиальность. Закругленные боковые грани и текстурное покрытие под кожу.

В нижней части отделка под дерево и вставка из полупрозрачного пластика, которая во время работы заполняется многоцветной подсветкой, создавая приятный акцент во внешнем исполнении.

На лицевую сторону направлены излучатели. Сверху высокочастотный динамик диаметром 31 мм и ниже низкочастотный 100 мм. В комплекте предусмотрели обтянутые тканью защитные экраны с магнитным креплением.

С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Между собой колонки соединяются съемным кабелем длиной в 1 метр, этого хватит с запасом для классической установки по краям от монитора или телевизора.

Панель управления включает три поворотных регулятора для изменения громкости, высокий и низких частот. Кнопки изменения режима работы, смены пресета эквалайзера. Оптический аудиовход SPDIF, линейный стереовход, выход на сабвуфер, разъем USB. У системы внешний блок питания, исключая наводки во время работы.

На основание нанесены резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение и гашение вибрации.

Тесты

ОКЛИК OK-605A отлично смотрится в интерьере и наиболее эффектно в белом цвете исполнения. Помимо этого представлены в черном.Акустическая система предлагает выбор между проводным и беспроводным соединениями, обеспечивая универсальную эксплуатацию с разными типами устройств. Наличие Bluetooth будет актуально не только для смартфонов и планшетов, но и позволит аккуратнее организовать рабочее пространство, избавившись от лишних проводов. Оба соединения продемонстрировали высокую стабильность и работу без постороннего шума.

Для настольной акустики они очень громкие. Это хороший запас по громкости, но в обычной эксплуатации держали на уровне 30% из доступного. Инженеры хорошо постарались в настройке акустики, добившись ровной акустическо-частотной характеристики. Звучание сбалансированное, без заметных дефектов.

Бас глубокий и напористый, с помощью регулятора можно приглушить его или наоборот освободив, также поддерживается расширение установкой внешнего сабвуфера. При воспроизведении басов не гудит. Середина подается ровно, верхние частоты акцентированы.

Итоги

Из дополнительных возможностей отметим встроенный MP3-плеер, считывающий популярные аудиоформаты, записанные на флешку. Тесты велись с накопителем объемом 32 Гбайт, воспроизводило с него файлы последовательно.ОКЛИК OK-605A – очень хорошая акустика 2.0 при выборе системы для настольной эксплуатации дома. Премиальное внешнее исполнение, встроенный эквалайзер, ровное звучание и большой запас по громкости, подсветка съемные защитные панели с магнитным креплением, съемные кабели, беспроводное и проводное соединения, встроенный плеер.Реклама. ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid:2W5zFHjUAkg