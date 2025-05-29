ОКЛИК OK-605A обзор. Домашние мониторные колонки…

Поставляется в коробке с изображением системы и данными по характеристикам. Внутри надежно запакованы и защищены. Комплект включает защитные экраны, аудиокабель, адаптер питания, пульт ДУ, соединительный кабель между колонками, руководство пользователя.
В нижней части отделка под дерево и вставка из полупрозрачного пластика, которая во время работы заполняется многоцветной подсветкой, создавая приятный акцент во внешнем исполнении.
На лицевую сторону направлены излучатели. Сверху высокочастотный динамик диаметром 31 мм и ниже низкочастотный 100 мм. В комплекте предусмотрели обтянутые тканью защитные экраны с магнитным креплением.
С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Между собой колонки соединяются съемным кабелем длиной в 1 метр, этого хватит с запасом для классической установки по краям от монитора или телевизора.
Панель управления включает три поворотных регулятора для изменения громкости, высокий и низких частот. Кнопки изменения режима работы, смены пресета эквалайзера. Оптический аудиовход SPDIF, линейный стереовход, выход на сабвуфер, разъем USB. У системы внешний блок питания, исключая наводки во время работы.
На основание нанесены резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение и гашение вибрации.
ОКЛИК OK-605A отлично смотрится в интерьере и наиболее эффектно в белом цвете исполнения. Помимо этого представлены в черном.
Для настольной акустики они очень громкие. Это хороший запас по громкости, но в обычной эксплуатации держали на уровне 30% из доступного. Инженеры хорошо постарались в настройке акустики, добившись ровной акустическо-частотной характеристики. Звучание сбалансированное, без заметных дефектов.
Бас глубокий и напористый, с помощью регулятора можно приглушить его или наоборот освободив, также поддерживается расширение установкой внешнего сабвуфера. При воспроизведении басов не гудит. Середина подается ровно, верхние частоты акцентированы.
Из дополнительных возможностей отметим встроенный MP3-плеер, считывающий популярные аудиоформаты, записанные на флешку. Тесты велись с накопителем объемом 32 Гбайт, воспроизводило с него файлы последовательно.