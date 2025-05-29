ОКЛИК OK-605A обзор. Домашние мониторные колонки

Изучаемая сегодня стереосистема ОКЛИК OK-605A при ориентировании на домашнюю эксплуатацию может похвастать высокой мощностью в 60 Вт, а также поддержку разных интерфейсов, включая беспроводное соединение и встроенный MP3-плеер, считывающий музыкальные файлы с флешки. Доступна акустика в двух версиях цветового исполнения.

ОКЛИК OK-605A обзор

Комплектация

ОКЛИК OK-605A обзор

Поставляется в коробке с изображением системы и данными по характеристикам. Внутри надежно запакованы и защищены. Комплект включает защитные экраны, аудиокабель, адаптер питания, пульт ДУ, соединительный кабель между колонками, руководство пользователя.

ОКЛИК OK-605A обзор

Внешний вид

Выполнены в виде мониторных колонок. Выдержанный стиль с заделом на премиальность. Закругленные боковые грани и текстурное покрытие под кожу.

ОКЛИК OK-605A обзор

В нижней части отделка под дерево и вставка из полупрозрачного пластика, которая во время работы заполняется многоцветной подсветкой, создавая приятный акцент во внешнем исполнении.

ОКЛИК OK-605A обзор

На лицевую сторону направлены излучатели. Сверху высокочастотный динамик диаметром 31 мм и ниже низкочастотный 100 мм. В комплекте предусмотрели обтянутые тканью защитные экраны с магнитным креплением.

ОКЛИК OK-605A обзор

С обратной стороны отверстие фазоинвертора. Между собой колонки соединяются съемным кабелем длиной в 1 метр, этого хватит с запасом для классической установки по краям от монитора или телевизора.

ОКЛИК OK-605A обзор

Панель управления включает три поворотных регулятора для изменения громкости, высокий и низких частот. Кнопки изменения режима работы, смены пресета эквалайзера. Оптический аудиовход SPDIF, линейный стереовход, выход на сабвуфер, разъем USB. У системы внешний блок питания, исключая наводки во время работы.

ОКЛИК OK-605A обзор

На основание нанесены резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение и гашение вибрации.

ОКЛИК OK-605A обзор

ОКЛИК OK-605A отлично смотрится в интерьере и наиболее эффектно в белом цвете исполнения. Помимо этого представлены в черном.

Тесты

Акустическая система предлагает выбор между проводным и беспроводным соединениями, обеспечивая универсальную эксплуатацию с разными типами устройств. Наличие Bluetooth будет актуально не только для смартфонов и планшетов, но и позволит аккуратнее организовать рабочее пространство, избавившись от лишних проводов. Оба соединения продемонстрировали высокую стабильность и работу без постороннего шума.

ОКЛИК OK-605A обзор

Для настольной акустики они очень громкие. Это хороший запас по громкости, но в обычной эксплуатации держали на уровне 30% из доступного. Инженеры хорошо постарались в настройке акустики, добившись ровной акустическо-частотной характеристики. Звучание сбалансированное, без заметных дефектов.

ОКЛИК OK-605A обзор

Бас глубокий и напористый, с помощью регулятора можно приглушить его или наоборот освободив, также поддерживается расширение установкой внешнего сабвуфера. При воспроизведении басов не гудит. Середина подается ровно, верхние частоты акцентированы.

ОКЛИК OK-605A обзор

Из дополнительных возможностей отметим встроенный MP3-плеер, считывающий популярные аудиоформаты, записанные на флешку. Тесты велись с накопителем объемом 32 Гбайт, воспроизводило с него файлы последовательно.

Итоги

ОКЛИК OK-605A – очень хорошая акустика 2.0 при выборе системы для настольной эксплуатации дома. Премиальное внешнее исполнение, встроенный эквалайзер, ровное звучание и большой запас по громкости, подсветка съемные защитные панели с магнитным креплением, съемные кабели, беспроводное и проводное соединения, встроенный плеер.
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