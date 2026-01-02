LG представила ИИ-колонку Xboom Stage 501

LG расширяет линейку устройств Xboom, созданную в сотрудничестве с Will.i.am, добавляя колонку для вечеринок с упором на караоке. Анонсированная на этой неделе модель Stage 501 получила функцию AI Karaoke Master, которая умеет убирать или настраивать вокал практически в любой песне, по аналогии с Soundcore Rave 3S. Колонка также может изменять тональность треков, делая их более удобными для исполнения, и, по заявлению LG, для этого не требуются специальные караоке-аудиофайлы. Как и предшественник, Stage 501 выполнена в стильном корпусе, но теперь оснащена обновлёнными двойными сабвуферами и широкополосными динамиками, которые, по словам компании, обеспечивают более насыщенное звучание.

Сменный аккумулятор ёмкостью 99 Втч обеспечивает до 25 часов воспроизведения и выдаёт 160 Вт мощности, а при подключении к сети показатель возрастает до 220 Вт. В линейке появилась и модель Xboom Blast, которая немного компактнее Stage 501 и ориентирована на использование на открытом воздухе. Она получила защитные бамперы по краям корпуса и 2 ручки для удобной переноски. Кроме того, LG представила 2 компактные колонки — Xboom Mini и Xboom Rock. Mini обеспечивает до 10 часов воспроизведения и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а Rock предлагает такое же время автономной работы и поддержку Bluetooth Auracast, позволяющую транслировать звук сразу на несколько колонок. Цены на новые колонки LG пока не раскрывает — их назовут на выставке CES 2026.
Представлена умная колонка Google Home Speaker…
Компания Google пополнила ассортимент умных колонок моделью Home Speaker, которая оценена в 100 долларов.…
Представлены наушники Sennheiser HDB 630…
Компания Sennheiser пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью HDB 630, которые получили 42-мм …
Обзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным …
Сегодня в центре внимания двухполосная акустическая система SVEN PS-395 с защитой от воды IPX5, заявленно…
Обзор Alive Audio Glam Shadow GLM-02-SH. Доступный и стильны…
Виниловые пластинки пережили эпоху разных носителей, на какое-то время переходили в сегмент премиум и цен…
Обзор Harper PE-188. Цифровое пианино для учебы и творчества…
При обучении детей в музыкальной школе обойтись без инструмента дома сложно, именно он позволяет трениров…
Представлена компактная акустика Edifier Airpulse A60 …
Компания Edifier пополнила ассортимент акустических систем моделью Airpulse A60, которая представляет кла…
Представлена беспроводная колонка Samsung Music Studio 7…
Компания Samsung объявила о выпуске беспроводных колонок Music Studio 5 и Music Studio 7, цены на которые…
Представлены саундбары Dreame Pano S1 и Pano S2…
Компания Dreame пополнила ассортимент саундбаров моделями Dreame Pano S1 и Pano S2, которые оценены на ки…
Умная колонка, которая всегда с тобой. Обзор Яндекс Станция СтритУмная колонка, которая всегда с тобой. Обзор Яндекс Станция Стрит
Bluetooth адаптер с aptX. Обзор Creative BT-W6Bluetooth адаптер с aptX. Обзор Creative BT-W6
Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNAВиниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNA
Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00
Обзор SVEN SRP-150. Беспроводной радиоприемник с Bluetooth и MP3Обзор SVEN SRP-150. Беспроводной радиоприемник с Bluetooth и MP3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor