LG представила ИИ-колонку Xboom Stage 501

Сменный аккумулятор ёмкостью 99 Втч обеспечивает до 25 часов воспроизведения и выдаёт 160 Вт мощности, а при подключении к сети показатель возрастает до 220 Вт. В линейке появилась и модель Xboom Blast, которая немного компактнее Stage 501 и ориентирована на использование на открытом воздухе. Она получила защитные бамперы по краям корпуса и 2 ручки для удобной переноски. Кроме того, LG представила 2 компактные колонки — Xboom Mini и Xboom Rock. Mini обеспечивает до 10 часов воспроизведения и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а Rock предлагает такое же время автономной работы и поддержку Bluetooth Auracast, позволяющую транслировать звук сразу на несколько колонок. Цены на новые колонки LG пока не раскрывает — их назовут на выставке CES 2026.