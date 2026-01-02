LG представила ИИ-колонку Xboom Stage 501

LG расширяет линейку устройств Xboom, созданную в сотрудничестве с Will.i.am, добавляя колонку для вечеринок с упором на караоке. Анонсированная на этой неделе модель Stage 501 получила функцию AI Karaoke Master, которая умеет убирать или настраивать вокал практически в любой песне, по аналогии с Soundcore Rave 3S. Колонка также может изменять тональность треков, делая их более удобными для исполнения, и, по заявлению LG, для этого не требуются специальные караоке-аудиофайлы. Как и предшественник, Stage 501 выполнена в стильном корпусе, но теперь оснащена обновлёнными двойными сабвуферами и широкополосными динамиками, которые, по словам компании, обеспечивают более насыщенное звучание.

Сменный аккумулятор ёмкостью 99 Втч обеспечивает до 25 часов воспроизведения и выдаёт 160 Вт мощности, а при подключении к сети показатель возрастает до 220 Вт. В линейке появилась и модель Xboom Blast, которая немного компактнее Stage 501 и ориентирована на использование на открытом воздухе. Она получила защитные бамперы по краям корпуса и 2 ручки для удобной переноски. Кроме того, LG представила 2 компактные колонки — Xboom Mini и Xboom Rock. Mini обеспечивает до 10 часов воспроизведения и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а Rock предлагает такое же время автономной работы и поддержку Bluetooth Auracast, позволяющую транслировать звук сразу на несколько колонок. Цены на новые колонки LG пока не раскрывает — их назовут на выставке CES 2026.