Marshall выпустила хаб для объединения колонок

Marshall анонсировала новый музыкальный стриминговый хаб под названием Heddon, который умеет транслировать звук сразу на несколько колонок с помощью Bluetooth Auracast — технологии, которая наконец начинает набирать популярность. По своей идее устройство похоже на недавно представленный Sennheiser BTA1 TV Transmitter — для передачи аудио не требуется процесс сопряжения, если принимающие устройства тоже поддерживают Auracast. Однако, в отличие от решения Sennheiser с HDMI-входом для трансляции звука из фильмов и телепередач, продукт Marshall ориентирован прежде всего на музыку.

Хаб Heddon оснащён Wi-Fi, который используется для прямого подключения к стриминговым сервисам, включая Spotify Connect и Tidal. Другие платформы, такие как Apple Music, также можно использовать, но в этом случае воспроизведение осуществляется через внешние устройства, например смартфон, подключающийся к хабу по AirPlay или Google Cast. По заявлению Marshall, трансляция Auracast на Heddon совместима с Bluetooth-колонками Acton III, Stanmore III и Woburn III. Если используется стандартная реализация Bluetooth, а не проприетарное решение, к трансляции смогут подключаться любые беспроводные колонки, наушники, затычки и даже слуховые аппараты с поддержкой Auracast. Более старые модели беспроводных колонок Marshall, включая Acton II и Stanmore II, могут подключаться к Heddon только по кабелю RCA–AUX или RCA–RCA и только по одной за раз. Но решение всё равно интересное.