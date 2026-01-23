Marshall выпустила хаб для объединения колонок

Хаб Heddon оснащён Wi-Fi, который используется для прямого подключения к стриминговым сервисам, включая Spotify Connect и Tidal. Другие платформы, такие как Apple Music, также можно использовать, но в этом случае воспроизведение осуществляется через внешние устройства, например смартфон, подключающийся к хабу по AirPlay или Google Cast. По заявлению Marshall, трансляция Auracast на Heddon совместима с Bluetooth-колонками Acton III, Stanmore III и Woburn III. Если используется стандартная реализация Bluetooth, а не проприетарное решение, к трансляции смогут подключаться любые беспроводные колонки, наушники, затычки и даже слуховые аппараты с поддержкой Auracast. Более старые модели беспроводных колонок Marshall, включая Acton II и Stanmore II, могут подключаться к Heddon только по кабелю RCA–AUX или RCA–RCA и только по одной за раз. Но решение всё равно интересное.