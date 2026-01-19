Ретро-колонку Edifier M330 II Bluetooth оценили в $140

Компания Edifier пополнила ассортимент Bluetooth-колонок моделью M330 II Bluetooth, которая отличается ретро-дизайном. Новинка характеризуется корпусом из 12-мм МДФ в чёрной, белой и коричневой расцветках, двумя дюймовыми твитерами и 4-дюймовым среднечастотным излучателем, двумя усилителями класса D (Texas Instruments TAS5805), частотой до 40 кГц, соответствием стандартам Hi-Res Audio при воспроизведении через провод и беспроводным способом, поддержкой кодека LDAC и технологии AirPlay 2, пиковой мощностью 120 Вт, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4, интерфейсами AUX и USB-C, батареей ёмкостью 38,5 Втч с автономностью до 14 часов и размерами 250:162:179 мм. Цена колонки составляет 140 долларов.

Обзор Defender Sound Factory. Мощная портативная колонка
Беспроводная акустика с бархатным звуком. Обзор SVEN HA-950
Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и Bluetooth
Стильная 2.0 акустика с Bluetooth. Обзор ОКЛИК ОК-303А
Обзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и Bluetooth
