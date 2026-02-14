Беспроводные наушники Sony WF-1000XM6 оценили в 330 евро

Компания Sony пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью WF-1000XM6, одной из особенностей которой стала улучшенная система активного шумоподавления. Последняя опирается на новый процессор HD QN3e, который в три раза производительнее чипа, который использовался в модели WF-1000XM5. Также отмечается наличие интегрированного процессора V2, многоканальной системы шумоподавления и адаптивного оптимизатора.

Наушники также характеризуются новой акустической конструкцией, фирменным драйвером, поддержкой передачи аудио высокого разрешения LDAC, технологией DSEE Extreme на базе Edge AI для восстановления деталей в сжатых аудиофайлах, функцией отслеживания положения головы, двумя микрофонами с формированием луча, датчиком костной проводимости, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, временем автономной работы до 8 часов или до 24 часов с учётом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки и беспроводной зарядки по стандарту Qi. Цена наушников составляет 330 долларов.
Marshall выпустила хаб для объединения колонок…
Marshall анонсировала новый музыкальный стриминговый хаб под названием Heddon, который умеет транслироват…
Ретро-колонку Edifier M330 II Bluetooth оценили в $140…
Компания Edifier пополнила ассортимент Bluetooth-колонок моделью M330 II Bluetooth, которая отличается ре…
iFixIt разобрала AirTag 2 на детали…
Прошло всего несколько дней с момента появления AirTag 2 в продаже, а компания iFixIt уже успела разобрат…
Представлена звуковая система Xiaomi Desktop Speaker Pro Set…
Компания Xiaomi выпустила настольную звуковую систему Desktop Speaker Pro Set, которая состоит из основно…
Саундбар Redmi Soundbar Speaker 2 Pro оценили в 70 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент звуковых систем для телевизора моделью Redmi Soundbar Speaker 2 Pro…
Проектор Hisense C3 Smart Mini Projector 4K оценили в 1700 е…
Компания Hisense пополнила ассортимент мини-проекторов моделью C3 Smart Mini Projector 4K, который проеци…
Представлена беспроводная колонка Samsung Music Studio 7…
Компания Samsung объявила о выпуске беспроводных колонок Music Studio 5 и Music Studio 7, цены на которые…
Обзор Reproductor RP-300BT. Доступный виниловый проигрывател…
В рамках «Лаборатории» мы недавно изучали несколько доступных виниловых проигрывателей, являющихся входны…
Обзор Reproductor RP-300BT. Доступный виниловый проигрыватель с прямым приводом и AT91Обзор Reproductor RP-300BT. Доступный виниловый проигрыватель с прямым приводом и AT91
Обзор Defender Sound Factory. Мощная портативная колонкаОбзор Defender Sound Factory. Мощная портативная колонка
Стильная 2.0 акустика с Bluetooth. Обзор ОКЛИК ОК-303АСтильная 2.0 акустика с Bluetooth. Обзор ОКЛИК ОК-303А
Беспроводная акустика с бархатным звуком. Обзор SVEN HA-950Беспроводная акустика с бархатным звуком. Обзор SVEN HA-950
Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и BluetoothОбзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и Bluetooth
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor