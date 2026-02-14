Беспроводные наушники Sony WF-1000XM6 оценили в 330 евро

Компания Sony пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью WF-1000XM6, одной из особенностей которой стала улучшенная система активного шумоподавления. Последняя опирается на новый процессор HD QN3e, который в три раза производительнее чипа, который использовался в модели WF-1000XM5. Также отмечается наличие интегрированного процессора V2, многоканальной системы шумоподавления и адаптивного оптимизатора.

Наушники также характеризуются новой акустической конструкцией, фирменным драйвером, поддержкой передачи аудио высокого разрешения LDAC, технологией DSEE Extreme на базе Edge AI для восстановления деталей в сжатых аудиофайлах, функцией отслеживания положения головы, двумя микрофонами с формированием луча, датчиком костной проводимости, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, временем автономной работы до 8 часов или до 24 часов с учётом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки и беспроводной зарядки по стандарту Qi. Цена наушников составляет 330 долларов.