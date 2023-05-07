Представлены 120-Гц телевизоры Hisense A85K

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Hisense A85K, в которую вошли модели с диагоналями 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются OLED-панелями с разрешением 4K, частотой обновления изображения 120 Гц, 97-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, максимальной яркостью 900 нит, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, контрастностью 150000:1 для глубокого черного и яркого белого цветов, однокристальной системой MediaTek MT9618, предустановленной операционной системой VIDAA U7.0, шестью динамиками общей мощностью 10 Вт и поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, поддержкой адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB 3.0 и USB 2.0. Цена и дата начала продаж телевизоров пока не раскрываются.