Представлены 144-Гц телевизоры Hisense U8KL

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой U8KL, которая состоит из вариантов с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой технологии Dolby Vision IQ, 98-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 3300 нит XDR Pro, сертификацией IMAX Enhanced, экраном Obsidian Screen Pro с углом обзора 178°, антибликовым покрытием, фирменным процессором для обработки изображения Xinxin X, акустической системой с поддержкой Dolby Atmos и разъемами HDMI 2.1. Цены на телевизоры в Китае составят 1230, 1710 и 1395 долларов соответственно.