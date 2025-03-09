Представлены 330-Гц телевизоры Hisense E8Q и E8Q Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделями Hisense E8Q и E8Q Pro. Первая выйдет в размерах экрана 65, 75, 85 и 100 дюймов по диагонали, а вторая – 75, 85 и 100 дюймов. Hisense E8Q оснащается панелью с светодиодной подсветкой U+Mini LED Halo, разрешением 4K, процессором Hisense AI H6, кадровой частотой 330 Гц (на программном уровне), 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти и акустикой Devialet Cinema. Hisense E8Q Pro отличается наличием технологии Ultra Black Screen, чипом Hisense AI H7 и 128 ГБ встроенной памяти. Младшая модель оценена в 1050, 1400, 1820 и 3220 долларов, а старшая в 1900, 2520 и 3920 долларов соответственно.