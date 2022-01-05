Представлены 4K-мониторы ASUS ROG Swift OLED PG48UQ и PG42UQ

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями ROG Swift OLED PG48UQ и PG42UQ, которые основаны на 48- и 42-дюймовых OLED-матрицах с разрешением 4K. Новинки характеризуются кадровой частотой 120 Гц, контрастностью 1 000 000:1, временем отклика 0,1 мс, 98-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и 10-битного представления цвета, антибликовым покрытием, двумя интерфейсами HDMI 2.1 со скоростью 48 Гбит/с, а также поддержкой Variable Refresh Rate и Auto Low-Latency, двумя портами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, а также концентратором USB. Мониторы появятся в продаже в этом году, но цены производитель пока не называет.