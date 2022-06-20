Представлены 4K телевизоры Elista Smart LED TV с webOS TV

Индийская компания Elista выпустила на местном рынке линейку смарт-телевизоров Elista Smart LED TV.

Новая линейка представлена в трех моделях, размерами: 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов. Все модели предлагают разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей) и 1,07 миллиарда цветов. Телевизоры обеспечивают плавное изображение даже при просмотре динамичных сцен благодаря технологии MEMC и частоте обновления 60 Гц. Также есть режим ALLM с малой задержкой, что идеально походит для консольных игр. Elista Smart LED TV работает на WebOS от LG, которая поставляется с ThinQ AI. В моделях реализована поддержка таких платформ, как Netflix и Prime Video.

43-дюймовая модель Elista Smart LED стоит 48 990 рупий (628 долларов). 50-дюймовый и 55-дюймовый варианты стоят 59 990 рупий (769 долларов) и 70 990 рупий (910 долларов) соответственно.
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