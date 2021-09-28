Представлены 4К-телевизоры Honor Smart Screen X2 Компания Honor пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделями Smart Screen X2 с панелями на 43, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4К, 92% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10, двумя динамиками мощностью по 10 Вт, четырехъядерной платформой MediaTek с графическим ускорителем Arm Mali-G52 MC1, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, двухдиапазонным Wi-Fi, фирменной оболочкой Magic UI, трехлетней гарантией, двумя разъемами USB, интерфейсами HDMI и сетевым портом RJ-45. Цены на телевизоры составляют 280, 420 и 540 долларов соответственно. Компания Honor пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделями Smart Screen X2 с панелями на 43, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4К, 92% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10, двумя динамиками мощностью по 10 Вт, четырехъядерной платформой MediaTek с графическим ускорителем Arm Mali-G52 MC1, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, двухдиапазонным Wi-Fi, фирменной оболочкой Magic UI, трехлетней гарантией, двумя разъемами USB, интерфейсами HDMI и сетевым портом RJ-45. Цены на телевизоры составляют 280, 420 и 540 долларов соответственно. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:28 . Продукт - Honor Smart Screen X2 Комментарии и отзывы Honor Smart Screen X2

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