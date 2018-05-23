Представлены Acer Chromebook Spin 13 и Acer Chromebook 13

Acer представила два новых премиум-устройства Chromebook, предназначенных для бизнеса: Acer Chromebook Spin 13 и Acer Chromebook 13.

Обе модели отличаются стильным и прочным алюминиевым корпусом и 13,5-дюймовым дисплеем Full HD+ с соотношением сторон 3:2. Новые Acer Chromebook оснащены процессорами Intel® Core™ восьмого поколения, которые обеспечивают исключительную производительность, а время автономной работы увеличено.

Новые Acer Chromebook Spin 13 и Chromebook 13 представлены в прочном, тонком и легком алюминиевом корпусе.

Для повышения продуктивности работы новые Chromebook оснащены экраном с соотношением сторон 3:2, обеспечивающим больше вертикального пространства, чем широкие экраны 16:9.

Модели оснащены процессорами Intel Core восьмого поколения, которые обеспечивают отличную производительность, и батареей с продолжительным временем работы.

Основные моменты: