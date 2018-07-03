Представлены IPS-мониторы AOC 22V2Q, 24V2Q и 27V2Q

2018-07-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - AOC 22V2Q; [101]
Компания MMD Monitors & Displays пополнила ассортимент мониторов, выпускаемых под торговой маркой AOC тремя новыми моделями: 22V2Q, 24V2Q и 27V2Q. Новинки отличаются лишь диагоналями панели: 21,5 дюйма, 23,8 дюйма и 27 дюймов, соответственно. Мониторы характеризуются IPS-матрицами с разрешением Full HD, повышенной до 75 Гц кадровой частотой, поддержкой технологии AMD FreeSync, яркостью 250 кд/кв.м, временем отклика пикселя 5 мс, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также 3,5 мм аудиоразъемом для наушников. Новинки появится в продаже в июле по цене 155, 170 и 235 долларов.


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