Представлены IPS-мониторы AOC 22V2Q, 24V2Q и 27V2Q

Компания MMD Monitors & Displays пополнила ассортимент мониторов, выпускаемых под торговой маркой AOC тремя новыми моделями: 22V2Q, 24V2Q и 27V2Q. Новинки отличаются лишь диагоналями панели: 21,5 дюйма, 23,8 дюйма и 27 дюймов, соответственно. Мониторы характеризуются IPS-матрицами с разрешением Full HD, повышенной до 75 Гц кадровой частотой, поддержкой технологии AMD FreeSync, яркостью 250 кд/кв.м, временем отклика пикселя 5 мс, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также 3,5 мм аудиоразъемом для наушников. Новинки появится в продаже в июле по цене 155, 170 и 235 долларов.