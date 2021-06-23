Представлены IPS-мониторы Lenovo L32p-30 и L27m-30

Компания Lenovo представила мониторы L32p-30 и L27m-30, которые оценены в 480 и 300 евро соответственно. Старшая модель характеризуется 31,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного геймплея, возможностью воспроизвести 1,07 млрд цветовых оттенков, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR 10, яркостью 350 кд/м2, временем отклика в 4 мс и кадровой частотой 60 Гц.

Lenovo L27m-30а оснащается 27-дюймовым экраном с разрешением Full HD, временем отклика 4 мс, кадровой частотой 75 Гц, 72% охватом цветовой гаммы NTSC и поддержкой AMD FreeSync. Обе модели получили узкие рамки и 3-Вт стереофоническими динамиками. Дата начала продаж мониторов будет объявлены позже.

Комментарии и отзывы Lenovo L32p-30
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