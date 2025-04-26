Представлены Mini LED телевизоры Skyworth A4F

Компания Skyworth объявила о выпуске серии телевизоров A4F, которая состоит из моделей с диагональю 75 и 85 дюймов. Новинка характеризуется матрицей с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 144 Гц, технологией подсветки Mini LED с неназванным количеством зон локального затемнения, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти соответственно, защитой от синего света, поддержкой технологии компенсации движения MEMC для большей четкости в динамичных сценах, акустикой формата 2.2 с 10 динамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом USB-A 3.0 в старшей версии и USB-A 2.0 в младшей, дополнительным разъемом USB-A 2.0, RF-входом, сетевым портом RJ45 и коаксиальным выходом для звуковой системы. Телевизоры оценены на родном для производителя китайском рынке в эквивалент 505 и 725 долларов соответственно.

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