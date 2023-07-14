Представлены Mini-LED телевизоры Toshiba M650

Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba M650, в которую вошли модели на 55 и 65 дюймов по диагонали. На дебютном индийском рынке за них попросят 4515 и 6160 долларов соответственно.

Новинки характеризуются корпусом из анодированного металла, Mini LED-панелями с разрешением 4K, пиковой яркостью 600 нит, поддержкой MEMC, HDR10, HDR+ и Dolby Vision IQ, кадровой частотой 60 Гц, технологией REGZA Engine ZR для оптимизации качества картинки, неназванным процессором с графикой Mali G52 MC1, 1,5 ГБ ОЗУ и 4 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой VIDAA, 49-Вт акустической системой формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos, Dialogue Enhancer, 360 Sound Upscaling и REGZA Power Audio Pro, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n и Bluetooth 5.0, а также интерфейсами HDMI и USB 2.0.