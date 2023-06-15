Представлены OLED-телевизоры Panasonic MZ1500

Компания Panasonic пополнила ассортимент телевизоров серией Panasonic MZ1500, в которую вошли модели с диагональю 42, 48, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются OLED-матрицами Master OLED PRO с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), чипом с искусственным интеллектом HCX Pro для анализа картинки в режиме реального времени и её улучшения, поддержкой Dolby Vision IQ 2 и адаптивного HDR10+, акустической системой с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos, разъемом HDMI 2.1, поддержкой VRR, NVIDA G-SYNC и AMD FreeSYNC Premium, а также предустановленной операционной системой Panasonic Smart TV. Телевизоры станут доступны для покупки в августе по цене в 2000, 2100, 2700 и 3500 евро соответственно.

65-дюймовый Huawei Smart Screen S3 Pro оценен в $875…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen S3 Pro, в которую вошли 65 и 75-дюй…
98-дюймовый телевизор Sony X90L оценен в $5785…
Компания Sony пополнила ассортимент высокопроизводительных игровых телевизоров моделью Sony X90L с 98-дюй…
Услуги по ремонту ЖК телевизоров…
Сервисный центр Фаст-Сервис занимается…
Представлены телевизоры Sony BRAVIA XR OLED A80L…
Компания Sony пополнила ассортимент OLED-телевизоров серией BRAVIA XR OLED A80L, которая состоит из четы…
50-дюймовый Xiaomi TV Q2 оценен в 40 тысяч рублей …
Компания Xiaomi представила в России телевизоры Xiaomi TV Q2, глобальный релиз которых состоялся еще прош…
90-телевизор Xiaomi Game TV ES Pro оценен в $1445…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров 90-дюймовой моделью Xiaomi Game TV ES Pro. Новинка хара…
Представлены 120-Гц телевизоры Hisense A85K…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Hisense A85K, в которую вошли модели с диагонал…
85-дюймовый телевизор Toshiba Z600MF оценен в $1300 …
Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba Z600MF, в которую вошли модели с диагон…
Обзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с АлисойОбзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с Алисой
Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?
Какой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджетКакой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджет
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайдКак выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor