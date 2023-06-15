Представлены OLED-телевизоры Panasonic MZ1500

Компания Panasonic пополнила ассортимент телевизоров серией Panasonic MZ1500, в которую вошли модели с диагональю 42, 48, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются OLED-матрицами Master OLED PRO с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), чипом с искусственным интеллектом HCX Pro для анализа картинки в режиме реального времени и её улучшения, поддержкой Dolby Vision IQ 2 и адаптивного HDR10+, акустической системой с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos, разъемом HDMI 2.1, поддержкой VRR, NVIDA G-SYNC и AMD FreeSYNC Premium, а также предустановленной операционной системой Panasonic Smart TV. Телевизоры станут доступны для покупки в августе по цене в 2000, 2100, 2700 и 3500 евро соответственно.