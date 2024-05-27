Представлены OLED-телевизоры TCL P755 Pro

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров линейкой TCL P755 Pro, которая состоит из моделей с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются QLED-панелями с разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц (VRR), максимальной яркостью 350 нит, 93-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 6000:1, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и HLG, фирменной платформой AiPQ, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, интерфейсами HDMI, двумя 15-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual-X, а также предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке от 565 долларов.