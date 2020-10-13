Представлены ПК-корпуса Aerocool Quantum и Quantum Mesh

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями Quantum и Quantum Mesh, которые предназначены для создания игровой системы. Новинки характеризуются размерами 206:450:360 мм, семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, двух 3,5/2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 297 мм, блока питания длиной до 160 мм, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 280 мм и процессорного охладителя высотой до 158 мм. Между собой модели отличаются передней панелью из акрилового стекла в случае с Quantum и сетчатой вставкой в Quantum Mesh. Каждая модель получила три варианта комплектации: с тыльным 120-мм кулером без подсветки, с тремя 120-мм вентиляторами с фиксированной подсветкой FRGB и с тремя RGB-кулерами с функциями изменения режимов работы.

Комментарии и отзывы Aerocool Quantum
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