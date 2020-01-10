Представлены ПК-корпуса Cooler Master MasterBox TD500

Компания Cooler Master представила три новых компьютерных корпуса – MasterBox TD500 ARGB, MasterBox TD500 Mesh и MasterBox TD500 Mesh White, которые представляют формат Mid Tower. Новинки характеризуются боковой стенкой из закалённого стекла с узором, прозрачную переднюю панель в случае с моделью MasterBox TD500 ARGB и сетчатой панелью у MasterBox TD500 Mesh и MasterBox TD500 Mesh White, тремя 120-мм фронтальными вентиляторами в комплекте, поддержкой системных плат типоразмера Mini ITX, Micro ATX, ATX и E-ATX, семи карт расширения, двух 3,5 или 2,5 дюймовых и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 410 мм, блока питания длиной до 180 мм, процессорного кулера высотой до 180 мм, а также СЖО с тремя радиаторами по схеме 360 мм:360 мм:120 мм.