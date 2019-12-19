Представлены ПК-корпуса NZXT H510 Alliance и H510 Horde

Компании NZXT и Blizzard Entertainment выпустила новый корпус H510 в серии CRFT, который ориентирован на фанатов World of Warcraft. Новинка, как и положено, получила две версии, H510 Alliance и H510 Horde, выполненные в соответствующих расцветках. Всего будет выпущено по 1000 экземпляров для каждой версии. Отмечается стальная конструкция, боковая панель из закаленного стекла, разъем USB-C, съемный кронштейн для СЖО. Остальные технические характеристики от стандартной модели не отличаются. Корпуса уже доступны для приема предварительных заказов по цене в 200 долларов.