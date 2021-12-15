Представлены ПК-корпуса darkFlash DK151

Сетевые источники сообщают о выходе корпусов darkFlash DK151, которые получили варианты в белой и чёрной расцветках. Новинки характеризуются семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата ATX, MicroATX, Mini-ITX, видеокарт длиной до 290 мм, процессорного охладителя высотой до 160 мм, одного 3,5-, одного 3,5/2,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим боковую панель из закаленного стекла, многоцветную подсветку Rainbow LED, тремя 120-мм вентиляторами с подсветкой, один интерфейс USB 3.0 и два USB 2.0, аудиогнезда, размеры 206:363:432 мм и массу 3,8 кг. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы darkFlash DK151
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