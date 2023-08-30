Представлены QD-Mini LED телевизоры TCL C755

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделью TCL C755, которая получила варианты с диагональю панели 50, 55, 65, 75 и 98 дюймов. Новинка характеризуется VA-матрицей с разрешением 4K, подсветкой QD-Mini LED, яркостью 1300 нит в режиме HDR, кадровой частотой 144 Гц в режиме VRR, контрастностью 6000:1, 96% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+ и Dolby Vision IQ, 50-Вт звуковой системой формата 2,1 от ONKYO с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, чипом AiPQ 3.0, интерфейсами HDMI 1.4, HDMI 2.1 и HDMI2.0, адаптерами беспроводной связи Bluetooth v5.2 и Wi-Fi 6, поддержкой режима Game Master 2.0 и предустановленной ОС Google TV. Цена и дата начала продаж телевизора будут объявлены позже.