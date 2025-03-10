Представлены QD-Mini LED телевизоры TCL Q10L и Q10L Pro

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделями Q10L и TCL Q10L Pro, каждая из которых представлена в диагоналях 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED с разрешением 4K, контрастностью 7000:1, антибликовой пленкой с низким коэффициентом отражения (0,5% LR), сверхшироким углом обзора, акустической системой Onkyo 2.2.2 Hi-Fi с поддержкой объемного звука и предустановленной нейросетью DeepSeek.

Базовая модель получила 1680 участков локального затемнения, пиковую яркость XDR 4500 нит, 98-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и точность цветопередачи ΔE<0,99. Старшая модель имеет от 3024 до 6042 зон локального затемнения и яркость XDR от 6500 до 7000 нит. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке от 1050 и от 1260 долларов соответственно.