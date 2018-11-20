Представлены RGB-коврики Cooler Master MP750

Cooler Master представляет новые мягкие RGB коврики для мыши MP750. Новинка обладает водооталкивающим покрытием и насыщенной RGB подсветкой. Переключать цветовые схемы и режимы подсветки можно с помощью кнопки на коврике, а для более тонкой настройки предназначен пакет программного обеспечения Cooler Master. Коврик MP750 доступен в трех размерах: среднем M (370х270х3 мм), большом L (470х350х3 мм) и сверхбольшом XL (940х380х3 мм).

Коврики MP750 появятся в продаже в феврале 2019 года по ориентировочным ценам 2 790, 3 690 и 4 490 рублей за размер M, L и XL соответственно.