Представлены акустические системы OKLICK OK-127 и OK-163

OKLICK выпустил в России новые компьютерные акустические системы OKLICK. Стереосистемы отличаются качественным звуком и компактным корпусом. Акустические системы OKLICK OK-127 и OK-163 обладают мощностью в 6 Вт, по 3 Вт на каждую колонку. Соотношение сигнала составляет 30 дБ. Диаметр динамика в OK-127 составляет 60 мм с диапазоном воспроизводимых частот с 160 Гц по 20 КГц. Система ОК-163 обладает динамиком размером в 63,5 мм с диапазоном частот 150 Гц по 18 КГц.

Обе колонки обладают подключением через 3.5 mm AUX-кабель. Питание подаётся через стандартный USB-порт компьютера без подключения в розетку.