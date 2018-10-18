Представлены бюджетные IPS-мониторы AOC V2

Компания MMD Monitors & Displays представила три недорогих монитора линейки AOC V2, которые могут похвастаться IPS-матрицами разрешением Full HD и условно-безрамочным исполнением. Речь идет о моделях с экранами диагональю 21,5 (22V2H), 23,8 (24V2H) и 27 (27V2H) дюймов. Новинки характеризуются яркостью 250 кд/кв.м, контрастностью 1000:1, временем реакции пикселя 5 мс (GtG), углами обзора по вертикали и по горизонтали 178°, поддержкой технологии синхронизации частоты AMD FreeSync, а также портами HDMI 1.4 и VGA.