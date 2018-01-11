Представлены ноутбуки Lenovo ThinkPad L380 и ThinkPad L380 Yoga

Компания Lenovo пополнила серию ноутбуков ThinkPad L-series двумя 13,3 дюймовыми моделями – ThinkPad L380 и ThinkPad L380 Yoga. Обе новинки получили IPS-дисплеи с разрешением Full HD, процессоры Intel Core восьмого поколения, SSD PCIe объемом до 512 ГБ, оперативную память объемом до 32 ГБ (два слота для ОЗУ), два микрофона и два громкоговорителя мощностью 2 Вт каждый, два порта USB 3.0 Type-C и USB 3.0 Type-A, видеовыходы HDMI 1.4, а также NFC в качестве опции. Габариты устройств равны 322:224,2:18,8 мм, а вес – 1,46 кг и 1,56 кг соответственно. Ноутбуки появятся в продаже в этом месяце по цене от 610 долларов за ThinkPad L380 и от 1050 долларов за ThinkPad L380 Yoga.