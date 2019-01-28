Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20

Компания Samsung представила в Индии долгожданные смартфоны Galaxy M10 и M20, которые стали первыми моделями в новой бюджетной линейке. Младшую модель оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 1480:720 пикселей, сдвоенной камерой с датчиками на 13 и 5 Мп (диафрагма объектива F/1,9 и F/2,2), фирменной восьмиядерной платформой Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц и графикой Mali-T830, 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 5 Мп (объектив с диафрагмой F/2,2), 3,5-мм разъемом, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 3400 мАч. Размеры устройства равны 160,6:76,1:7,9 мм, масса – 163 г.

Старшую модель оборудовали 6,3 дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, новым чипсетом Exynos 7904, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 5000 мАч, портом USB-C, 3,5-мм разъемом, а также камерами, как у Galaxy M10. Габариты смартфона равны 156,6:74,5:8,8 мм, а масса – 186 граммам. В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo с интерфейсом Samsung Experience 9.5. Смартфоны появятся в индийской продаже 5 февраля. Galaxy M10 обойдется в 112 и 126 долларов, а Galaxy M20 будет стоить 155 и 183 доллара в зависимости от версии. Расцветок предусмотрено две – синяя и черная.