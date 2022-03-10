Представлены бюджетные телевизоры Infinix X3

Компания Infinix пополнила ассортимент телевизоров 32- и 43-дюймовыми моделями Infinix X3. Новинки характеризуются предустановленной ОС Android 11 TV с магазином Google Play, разрешением 1366:768 пикселей и 1920:1080 точек соответственно, алгоритмом улучшения картинки EPIC Engine 3.0, поддержкой HDR10 и HLG, яркостью 400 кд/м2, динамиками на 20 Вт и 36 Вт соответственно, поддержкой звуковой системы Dolby, 64-битной платформой Realtek с ядрами Cortex A55, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, встроенным Chromecast, пультом дистанционного управления Bluetooth, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.0, интерфейсом HDMI ARC, двумя разъемами USB, портом RJ45, LAN, AV-входом (RCA) и 3,5-мм гнездом для наушников. Стоимость телевизоров составляет 155 и 260 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы Infinix X3
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