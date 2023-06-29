Представлены бюджетные телевизоры Kodak 9XPRO

Компания Kodak пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией Kodak 9XPRO, в которую вошли модели с диагональю экранов 32, 40, 42 и 43 дюйма. Новинки характеризуются разрешением HD и Full HD, 4-ядерной однокристальной системой REALTEK Cortex A55, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 11, корпусными динамиками мощностью до 30 Вт, поддержкой Dolby Digital, а также интерфейсами HDMI, USB и AV. Цена телевизоров в Индии (дебютный рынок) составляет 127, 201, 207 и 219 долларов соответственно.

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