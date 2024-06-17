Представлены бюджетные телевизоры TCL C69B QLED TV

Компания TCL пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией C69B QLED TV, в которую вошли модели с диагональю 43 и 55 дюймов. На дебютном индийском рынке новинки оценены в 395 и 550 долларов. Телевизоры характеризуются панелями с поддержкой технологий QLED Pro и T-Screen Pro, кадровой частотой до 120 Гц (в старшей модели), максимальной яркостью 600 нит, 93-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 6000:1, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и HLG, акустической системой ONKYO формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, поддержкой Multiple Eye Care для защиты зрения, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, чипом AiPQ, адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, интерфейсами HDMI и предустановленной ОС Google TV.

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