Представлены бюджетные телевизоры TCL Smart S Class 2023

Компания TCL пополнила ассортимент недорогих телевизоров линейкой TCL Smart S Class 2023, в которую вошли модели S2, S3 и S4. Серия S4 включает версии с дисплеями 43, 50, 55, 58, 65, 70 и 85 дюймов по диагонали, которые оценены в 280, 350, 380, 400, 530, 750 и 1400 долларов соответственно. Эти телевизоры характеризуются панелями Direct LED с разрешением 4K Ultra HD, частотой обновления 60 Гц, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10.

В серию S3 вошли телевизоры на 32, 40 и 43 дюйма по цене 200, 230 и 250 долларов соответственно. Они получили Direct LED экран с кадровой частотой 60 Гц и разрешением Full HD и HD. Все телевизоры линейки характеризуются ОС Google TV, динамиками мощностью 10 Вт, 16 Вт и 30 Вт, разъемами USB 2.0, HDMI и HDMI eARC на S4, а также поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual: X в модели S4.
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